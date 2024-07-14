Изувечила и спрятала в чемодан. Пермчанку обвинили в убийстве девятилетнего сына

Матери убитого и спрятанного в чемодане мальчика в Перми предъявили обвинение

Фото: кадр из видео СУ СК России по Пермскому краю
Фото: Фото: кадр из видео СУ СК России по Пермскому краю

Матери девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Страшную находку обнаружил прохожий. Чемодан с телом ребенка находился возле мусорных баков. На трупе школьника были следы удушья и колото-резаные раны.

В убийстве заподозрили мать ребенка. В распоряжении правоохранительных органов оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как женщина катит чемодан под покровом ночи.

Следователи провели обыски в квартире, где жил несовершеннолетний. Там нашли продукты, технику и мебель, что указывало на хорошее материальное положение семьи. Как заявил информированный источник, умерший мальчик находился на домашнем обучении.

При этом консьержка дома, в котором жил несовершеннолетний, рассказала в беседе с 360.ru, что у него была хорошая и благополучная семья, а мама прилежно занималась с детьми. Однако соседи слышали, что подозреваемая в убийстве сына периодически громко ругалась со своим сожителем.

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