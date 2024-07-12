«Самый любящий сын». Соседи семьи убитого в Перми мальчика рассказали о случившемся

Сегодня утром Пермь потрясла страшная находка. В чемодане возле мусорных баков нашли изувеченное тело ребенка. Источники 360.ru рассказали о семье ребенка и предположили, кто мог его убить.

Консьержка дома, где жил погибший мальчик, заявила, что у него была любящая и благополучная семья.

«[Мама] очень хорошо занимается своими детьми», — отметила она.

Убитого она назвала «самым любящим сыном». По ее словам, он недавно пошел в школу. Подозреваемую в убийстве она видела, та была трезвой, но показалась консьержке «чудаковатой» и не пыталась с ней заговорить.

Источник 360.ru предположил, что убийцей могла быть подруга брата его знакомого. Он опознал ее на фотографии. Также, с его слов, подозреваемой меньше 20 лет.

На теле убитого мальчика, которому, предположительно, было восемь лет, нашли колото-резаные раны и следы удушения. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.