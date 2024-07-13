Следователи осмотрели квартиру мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми

СК: в Перми осмотрели квартиру, где женщина убила мальчика и спрятала в чемодан

В Перми следователи осмотрели квартиру, где женщина, предположительно, убила девятилетнего сына. Спрятав тело в чемодане, она вывезла его на мусорную площадку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Специалисты выяснили, что семья не бедствовала — просторная квартира обставлена мебелью и техникой, на кухонном столе лежат оставленные хозяевами продукты.

Изувеченное тело мальчика нашли в чемодане около мусорных баков 12 июля. В убийстве заподозрили мать ребенка.

Консьержка дома, где жил мальчик, рассказала, что у него была благополучная и любящая семья. Мать хорошо занималась детьми, заявила женщина.

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