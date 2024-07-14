Отец подозреваемой в убийстве сына в Перми оказался подполковником полиции
URA.ru: отец подозреваемой в убийстве сына в Перми — подполковник МВД
Жительница Перми, которую подозревают в убийстве собственного сына, тело которого она оставила в чемодане в мусорном контейнере, оказалась дочерью подполковника полиции. Об этом сообщило издание URA.ru.
Как рассказали журналистам издания соседи подозреваемой, ее отец работал в краевой Госавтоинспекции
«Семья очень хорошая. Воспитанные и приличные люди. У подозреваемой два старших брата, один из них сейчас живет в Москве», — уточнили собеседники URA.ru.
Соседи также отметили, что подозреваемая в убийстве 9-летнего сына периодически громко ругалась со своим сожителем.
Ранее Управление Следственного комитета по Пермскому краю обнародовало видео задержания Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве своего сына.