Отец подозреваемой в убийстве сына в Перми оказался подполковником полиции

URA.ru: отец подозреваемой в убийстве сына в Перми — подполковник МВД

Жительница Перми, которую подозревают в убийстве собственного сына, тело которого она оставила в чемодане в мусорном контейнере, оказалась дочерью подполковника полиции. Об этом сообщило издание URA.ru .

Как рассказали журналистам издания соседи подозреваемой, ее отец работал в краевой Госавтоинспекции

«Семья очень хорошая. Воспитанные и приличные люди. У подозреваемой два старших брата, один из них сейчас живет в Москве», — уточнили собеседники URA.ru.

Соседи также отметили, что подозреваемая в убийстве 9-летнего сына периодически громко ругалась со своим сожителем.

Ранее Управление Следственного комитета по Пермскому краю обнародовало видео задержания Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве своего сына.