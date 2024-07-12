Источник рассказал подробности о найденном в чемодане мертвом мальчике в Перми

РИА «Новости»: найденный в чемодане мальчик из Перми был на домашнем обучении

Девятилетний мальчик, чей труп нашли в чемодане в Перми, был на домашнем обучении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Этот ребенок был на домашнем обучении», — заявил собеседник агентства.

Ранее мертвого ребенка, спрятанного в чемодан, нашел прохожий. На теле мальчика были следы удушья и колото-резаные ранения. В убийстве ребенка заподозрили его мать.

При этом консьержка дома, в котором жил несовершеннолетний, рассказала в беседе с 360.ru, что у него была хорошая и благополучная семья, а мама прилежно занималась с детьми.

Как предположил другой источник 360.ru, в убийстве могла быть замешана подруга брата его знакомого. Собеседник узнал ее на фотографии.