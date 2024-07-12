Тело мальчика нашли в чемодане у мусорки в Перми

СК: житель Перми около мусорных баков нашел чемодан с телом убитого ребенка

Изувеченное тело мальчика, на вид шести-восьми лет, в чемодане около мусорных баков нашел житель Перми. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На теле ребенка были признаки насильственной смерти: колото-резаные ранения и следы удушья. Сейчас следователи и полицейские устанавливают личность мальчика и разыскивают преступника.

«Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются и осматриваются видеозаписи», — передали в Следкоме.

Местная жительница Елена рассказала 360.ru, что гуляла с собакой, когда заметила возле крайнего бака толпу людей. Место происшествия огородили сигнальной лентой. Подробностей женщина не знает.

Ранее стал известен другой резонансный случай об убийстве ребенка. Житель Ставрополя, будучи пьяным, утопил в тазу пятилетнего мальчика, а потом выбросил его тело в мусорный бак. Погибший был сыном их знакомых.