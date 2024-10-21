ФСБ задержала банду подпольных золотодобытчиков в Челябинской области

В отношении задержанных подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконный оборот драгоценных металлов. Во время обысков у задержанных было изъято более 41 килограмма золота, стоимость которого составляет около 300 миллионов рублей. Оно хранилось как в виде самородков, так и в виде кустарных слитков. Также было обнаружено оборудование для его добычи.

Установлено, что незаконно добытые драгоценные металлы продавались в Екатеринбурге. Расследование продолжается.