ФСБ задержала банду подпольных золотодобытчиков в Челябинской области

Сотрудники ФСБ России задержали в Челябинской области членов преступной группы, занимающейся незаконной добычей золота в нескольких регионах страны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
В отношении задержанных подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконный оборот драгоценных металлов. Во время обысков у задержанных было изъято более 41 килограмма золота, стоимость которого составляет около 300 миллионов рублей. Оно хранилось как в виде самородков, так и в виде кустарных слитков. Также было обнаружено оборудование для его добычи.
Установлено, что незаконно добытые драгоценные металлы продавались в Екатеринбурге. Расследование продолжается.
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