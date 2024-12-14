Рома Зверь подал в суд на чиновников из-за срыва концерта в Твери

Лидер группы «Звери» Роман Билык, известный как Рома Зверь, подал в суд на министра культуры Тверской области и комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены ноябрьского концерта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Группа должна была выступать 13 ноября в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери. Однако концерт отменили. Позднее министр культуры Тверской области Ксения Глинка объяснила, что причиной стала «неоднозначная позиция артиста» относительно событий на Украине.

В исковом заявлении отметили, что использование выражения «неоднозначность позиции» не имеет под собой юридической основы. Кроме того, Рома Зверь посетил зону специальной военной операции, где выступал перед военнослужащими.

Музыкант обратился в суд. В иске он потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть информацию о «неопределенности позиции» певца и взыскать судебные издержки в размере 100 тысяч рублей.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров проиграл суд и вернул организаторам 165 миллионов рублей за отмененные концерты. Планировалось, что выступления состоятся осенью 2023 года на стадионах «Лужники» и «Газпром Арена». Певец отказался возвращать аванс за отмененные выступления, и организаторы были вынуждены обратиться в суд.