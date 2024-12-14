Фигурант дела о некачественных бронежилетах попросил выпустить его из СИЗО

Обвиняемый по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов просил освободить его из СИЗО для участия в спецоперации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст решения суда по продлению меры пресечения.
Защита фигуранта просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста вместо ограничения свободы в следственном изоляторе. Однако суд отклонил прошение.
По версии следствия, ГК «Пикет» выиграли в тендере на государственный контракт от министерства обороны на поставку средств защиты военным, а затем присвоила денежные средства. В результате армия получила более 20 тысяч бронежилетов ненадлежащего качества.
Ранее в деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны обнаружили нового фигуранта по фамилии Илькевич. Его заподозрили в посредничестве во взяточничестве.
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