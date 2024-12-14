Инженер-конструктор из Химок купила жилье по программе «Социальная ипотека»
Елена Бабешкина из Химок скоро переедет в свою собственную квартиру. Ее она приобрела благодаря социальной программе.
Елена работает инженером-конструктором на ракетно-космическом предприятии в Химках уже три года. Она поучаствовала в программе «Социальная ипотека».
Ее поддержали коллеги и помогли подать документы. Елена выбрала квартиру с отделкой в новом доме, который еще строится. Квартиру девушка искала поближе к предприятию.
Отметим, что программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Приобрести жилье с ее помощью могут медики, учителя, молодые ученые и ряд других специалистов.
Схема оплаты следующая: правительство области покупает жилье для владельцев сертификатов, а участники программы должны платить только проценты по ипотечному кредиту.