Мурал в честь Героя Советского Союза Михаила Родионова открыли в Химках

В Тридцать первой школе в Химках появился мурал в честь Героя Советского Союза. Идею реализовали благодаря патриотической акции «Лица Героев».

Летчик Михаил Родионов участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах. На его счету 242 боевых вылета, пять сбитых самолетов врага. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно в 1942 году.

В торжественной церемонии открытия мурала поучаствовали школьники и педагоги. Они почтили память героя минутой молчания и возложили цветы. Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества.

«Михаил Родионов — символ мужества и самопожертвования. В 24 года он совершил подвиг, о котором помнят до сих пор, — ценой своей жизни остановил немецкий бомбардировщик, совершив двойной воздушный таран. Сегодня в Химках продолжают чтить память молодого героя, отдавшего все ради Родины», — сказал депутат Совета депутатов Артур Каримов.

Акцию проводят по инициативе партии «Единая Россия» в рамках проектов «Новая школа» и «Историческая память». Всего в Химках открыли около 10 подобных муралов.

«Мурал — не просто портрет, это память о человеке, который своим подвигом навсегда вписал свое имя в историю. Михаил Родионов — пример мужества и любви к Отчизне, о котором должны знать и помнить наши дети», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.