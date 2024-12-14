Стармер призвал G7 усилить экономическое давление на Россию

Странам G7 следует усилить санкционное давление на Россию и больше помогать Украине. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в распространенном канцелярией заявлении .

Он провел виртуальную конференцию с лидерами G7. Стармер призвал государства «максимизировать тяготы» российского руководства путем введения новых санкций.

Также британский премьер рекомендовал внимательно отнестись к событиям в Сирии. Приоритетом является безопасность сирийского народа, а также поддержка политического перехода, отметил он. По его словам, смена власти может привести к «заслуживающему доверия, инклюзивному и светскому» управлению в Сирии.

Ранее США ввели санкции против «Газпромбанка». В список включили также «Дом.РФ», «Итуруп» и «Центрокредит» и «Братский народный банк». Под американскими санкциями оказались первые заместители председателя Центробанка Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин.