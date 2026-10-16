В Крыму двух мужчин задержали за контрабанду прегабалина из Китая

Двух жителей Крыма задержали при получении посылки из Китая с 998 граммами прегабалина, сообщила «Крымская газета» со ссылкой на Крымское ЛУ МВД России на транспорте.

По данным ведомства, 34-летний мужчина оформил заказ сильнодействующего препарата в интернете на вымышленные данные, а его 40-летний знакомый оплатил покупку. Подельников задержали в отделении транспортной компании при выдаче отправления.

Против них возбудили уголовные дела о контрабанде и покушении на сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере. Кроме того, во время обыска дома у 34-летнего подозреваемого силовики изъяли 250 фрагментов бумаги с наркотическим средством d-лизергид общей массой 3,506 грамма. Младшего фигуранта заключили под стражу, второму избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.