Скифское золото из Крыма оказалось под угрозой продажи на зарубежных рынках

Экспонаты крымской коллекции скифского золота могут выставить на продажу на рынках Европы и США. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на пресс-конференции .

«В каком [экспонаты] состоянии, мы не знаем. Что с ними случилось по дороге, мы тоже не знаем. Где они сегодня находятся, тоже не знаем. Руководит этим наследием теперь Максим Остапенко, который раньше был генеральным директором национального заповедника „Хортица“, он неоднократно обвинялся на Украине в торговле предметами из фондов музеев. То есть можно предположить, что сегодня вот эти сокровища просто продаются на каких-то европейских или американских рынках», — сказал Мягков.

Ранее более двух тысяч артефактов из крымских музеев отправили в Нидерланды на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря». Экспонаты представляли в амстердамском Музее Алларда Пирсона с февраля по август 2014 года.

После воссоединения Крыма с Россией право на коллекцию одновременно заявили украинская сторона и музеи полуострова. Университет Амстердама, курировавший музей, приостановил передачу ценностей до разрешения спора. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче артефактов Украине. В ноябре украинская таможенная служба сообщила, что коллекция прибыла в Киев.

Крымские музеи не отказались от намерения оспорить принадлежность экспонатов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против чиновников двух стран и сотрудников университета Амстердама, допустивших невозвращение ценностей в Россию.