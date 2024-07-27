Бывший замглавы Минобороны просил не отправлять его в изолятор

ТАСС: экс-замглавы Минобороны Булгаков просил не отправлять его в СИЗО

Фото: РИА «Новости»

Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по уголовному делу о коррупции, просил суд не заключать его под стражу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например отпустить его под залог или домашний арест», — рассказал собеседник агентства.

Также ТАСС рассказали, что экс-заместитель главы министра обороны России будет первое время содержаться в СИЗО «Лефортово» на карантине, а потом переведут в общую камеру и подберут «соседей».

Булгакова задержали, когда стало известно, что он поставлял военным некачественные продукты по завышенной цене. Силовики провели обыски в квартире и на даче арестованного генерала. Его могут лишить свободы на 10 лет.

Ранее стало известно, что трое руководителей Грязинского пищевого комбината, обвиняемые по делу Булгакова, могли попытаться уничтожить улики, доказывающие их причастность к преступлению.

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