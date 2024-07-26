Арестованный генерал Булгаков получил звание Героя России в 2016 году

Задержанный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков в 2016 году получил звание Героя России. Об этом сообщали в пресс-службе Минобороны.

У генерала есть и другие награды, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского, Почета, «За военные заслуги» и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР».

Булгаков получил звание Героя России за операцию «Сирийский экспресс», которая заключалась в выстраивании по воздуху и воде системы логистики. Она помогла контингенту ВС России в Сирии оперативно получать необходимое обеспечение.

Экс-замминистра обороны задержали 26 июля. Его заключили под стражу в СИЗО «Бутырка». ФСБ, МВД и СК установят причины и условия, способствовавшие незаконной деятельности.