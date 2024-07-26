Арестованный генерал Булгаков получил звание Героя России в 2016 году

Фото: РИА «Новости»

Задержанный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков в 2016 году получил звание Героя России. Об этом сообщали в пресс-службе Минобороны.

У генерала есть и другие награды, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского, Почета, «За военные заслуги» и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР».

Булгаков получил звание Героя России за операцию «Сирийский экспресс», которая заключалась в выстраивании по воздуху и воде системы логистики. Она помогла контингенту ВС России в Сирии оперативно получать необходимое обеспечение.

Экс-замминистра обороны задержали 26 июля. Его заключили под стражу в СИЗО «Бутырка». ФСБ, МВД и СК установят причины и условия, способствовавшие незаконной деятельности.

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте