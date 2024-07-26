Генерала Булгакова заподозрили в растрате в особо крупном размере

Следователи заподозрили генерала Булгакова в крупной растрате

Фото: РИА «Новости»

Бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова заподозрили в растрате в особо крупном размере. Материалы дела офицера оказались в распоряжении ТАСС.

«Органами предварительного расследования Булгаков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ», — следует из документа.

Если Булгакова признают виновным, ему могут вынести наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Генерал проходит подозреваемым по уголовному делу, в рамках которого ранее арестовали еще трех человек. Все они входят в совет директоров АО «Грязинский пищевой комбинат».

За 2018 год Булгаков заработал 15 243 973 рубля 25 копеек. Экс-замминистра и его жене принадлежит квартира площадью 109,5 «квадрата».

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