Троих фигурантов дела Булгакова заподозрили в уничтожении улик

Трое руководителей Грязинского пищевого комбината, обвиняемые по делу экс-заместителя главы Минобороны Дмитрия Булгакова, могли попытаться уничтожить улики, доказывающие их причастность к преступлению. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что Александр Михайленко, Эльвира Смирнова и Валерий Ковалевич <…> могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства», — говорится в документе.

Фигурантам предъявили обвинение по статье «Растрата в особо крупном размере». По этому делу подозреваемым проходит и Булгаков.

Бывшего замминистра обороны задержали и поместили в изолятор, а в его квартире и на даче провели обыски. Следствие подозревает, что Булгаков лоббировал заключение контрактов Минобороны с определенными коммерческими структурами, за что получал откаты.