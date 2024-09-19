Бакальчуку предъявили обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries

«Известия»: Бакальчука обвинили по делу о нападении на офис Wildberries

Бизнесмену Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения по делу о стрельбе в центральном офисе Wildberries в Москве, сообщили «Известия» . Следственный комитет официально эту информацию пока не подтвердил.

По данным источника издания, близкого к расследованию, по делу о нападении на офис маркетплейса обвинения предъявили также еще шести фигурантам.

Участники стрельбы дали показания следователям. Адвокат Бакальчука Анас Эльмурзаев, сопровождавший его во время нападения на офис компании, рассказал о задержании его клиента. Сотрудники МВД отвезли бизнесмена в отделение полиции на Арбате для дачи показаний о событиях в Романовом переулке.

В результате стрельбы погибли два человека: действующий сотрудник полиции, заместитель командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адам А. и мастер спорта по вольной борьбе Ислам-Бек Э.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук после нападения на офис записала видеообращение, в котором осудила мужа за попытку захвата организации. Она задалась вопросом, как бизнесмен «мог довести ситуацию до такого абсурда».