Бакальчуку предъявили обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries
«Известия»: Бакальчука обвинили по делу о нападении на офис Wildberries
Бизнесмену Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения по делу о стрельбе в центральном офисе Wildberries в Москве, сообщили «Известия». Следственный комитет официально эту информацию пока не подтвердил.
По данным источника издания, близкого к расследованию, по делу о нападении на офис маркетплейса обвинения предъявили также еще шести фигурантам.
Участники стрельбы дали показания следователям. Адвокат Бакальчука Анас Эльмурзаев, сопровождавший его во время нападения на офис компании, рассказал о задержании его клиента. Сотрудники МВД отвезли бизнесмена в отделение полиции на Арбате для дачи показаний о событиях в Романовом переулке.
В результате стрельбы погибли два человека: действующий сотрудник полиции, заместитель командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адам А. и мастер спорта по вольной борьбе Ислам-Бек Э.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук после нападения на офис записала видеообращение, в котором осудила мужа за попытку захвата организации. Она задалась вопросом, как бизнесмен «мог довести ситуацию до такого абсурда».