Участники стрельбы у офиса Wildberries в Москве начали давать показания

Участники происшествия со стрельбой у офиса Wildberries в Москве начали давать показания следователям. Об этом правоохранители сообщили РИА «Новости» .

Днем 18 сентября мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислава и его представителей задержали после стрельбы в центре столицы. В результате ЧП погибли двое охранников.

Адвокат Бакальчука заявил 360.ru, что местоположение его клиента неизвестно сейчас. Сначала юрист вместе с ним и двумя адвокатами прибыл в полицейский отдел на Арбате для дачи показаний. Во время допроса ворвались люди в форме и потребовали, чтобы Бакальчук поехал с ними.

Сама Татьяна обратилась к мужу в своем Telegram-канале, записала эмоциональное видео. Она заявила, что бывший супруг довел ситуацию до абсурда. Вооруженные люди ворвались в офис, начали стрелять, устроили погром. Из-за случившегося «погибли молодые ребята», сказала предпринимательница.