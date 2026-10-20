Военный эксперт объяснил, почему «Сармат» называют оружием Судного дня

Эксперт Кнутов: «Сармат» — супероружие, которого нет больше ни у одной страны

На смену ракетному комплексу Р-36М, который в НАТО прозвали «Сатаной», пришел «Сармат», превосходящий своего предшественника по всем показателям, включая точность и забрасываемый вес. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, главное преимущество «Сармата» — более короткий разгонный участок, который считается наиболее уязвимым моментом полета, поскольку скорость ниже и ракету лучше всего перехватить.

«Это супероружие. Такого на сегодняшний день в мире нет ни у одной страны», — отметил Кнутов.

Эксперт добавил, что и «Сатану», и «Сармат» не зря называют оружием Судного дня: оба комплекса сами по себе являются предупреждением для противников.

«Если будут какие-то попытки воздействия на нашу страну, то ответ <…> будет разрушительным до такой степени, что многие государства просто перестанут существовать», — подчеркнул собеседник 360.ru.

О том, как предшественница «Сатаны» — ракета Р-36 — напугала Запад 60 лет назад и изменила баланс сил в мире, читайте в нашей статье.