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    Военный эксперт объяснил, почему «Сармат» называют оружием Судного дня

    Эксперт Кнутов: «Сармат» — супероружие, которого нет больше ни у одной страны

    Фото: РИА «Новости»

    На смену ракетному комплексу Р-36М, который в НАТО прозвали «Сатаной», пришел «Сармат», превосходящий своего предшественника по всем показателям, включая точность и забрасываемый вес. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

    По его словам, главное преимущество «Сармата» — более короткий разгонный участок, который считается наиболее уязвимым моментом полета, поскольку скорость ниже и ракету лучше всего перехватить.

    «Это супероружие. Такого на сегодняшний день в мире нет ни у одной страны», — отметил Кнутов.

    Эксперт добавил, что и «Сатану», и «Сармат» не зря называют оружием Судного дня: оба комплекса сами по себе являются предупреждением для противников.

    «Если будут какие-то попытки воздействия на нашу страну, то ответ  <…> будет разрушительным до такой степени, что многие государства просто перестанут существовать», — подчеркнул собеседник 360.ru.

    О том, как предшественница «Сатаны» — ракета Р-36 — напугала Запад 60 лет назад и изменила баланс сил в мире, читайте в нашей статье.

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