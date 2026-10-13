Ростех рассказал, как зенитный комплекс «Цитадель» экономит снаряды

Новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» сбивает беспилотники, используя минимум боеприпасов. Об этом сообщили «Известиям» в госкорпорации «Ростех».

Удельный расход снарядов на одну пораженную цель значительно меньший, чем у стандартных артиллерийских зениток. Таких показателей удалось достичь благодаря системе управления огнем и «умным» боеприпасам.

Особенности снаряда — шрапнельная начинки и дистанционно управляемый взрыватель. Система находит цель в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах, производит выстрел и дает сигнал на подрыв. Облако осколков разлетается точно перед беспилотником.

Ранее «Рособоронэкспорт» сообщил, что новый российский барражирующий боеприпас «Гарпия-А1 (Э)» начнут продавать на мировом рынке. Он может преодолевать до 1000 километров.