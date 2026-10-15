Атомная подлодка «Новосибирск» поразила цель на расстоянии 1200 километров

Атомный подводный крейсер «Новосибирск» Тихоокеанского флота поразил крылатыми ракетами две условные цели. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Плановое учение прошло в акватории Тихого океана. На расстоянии свыше 170 километров ракетой «Оникс» крейсер точно ударил по морской мишени, имитирующей корабль условного противника.

Вторая наземная цель находилась более чем за 1200 километров, на камчатском полигоне Кура. Ее успешно уничтожили ракетой «Калибр».

За безопасностью в районе стрельб следили корабли и суда Тихоокеанского флота. Они закрыли зону для гражданских судов и авиации.

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