Рогов сообщил об увольнении командующего 20-й Армии Ахмедова

Генерала-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов в своем Telegram-канале .

«Со своей должности снят командующий 20-й Армии Сухраб Ахмедов. Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», — написал Рогов.

Общественник предположил, что эти действия являются реализацией слов министра обороны Андрея Белоусова о необходимости беречь бойцов.

Официального подтверждения снятия Ахмедова пока не было.

В последний месяц российское военное ведомство сотрясают кадровые перестановки и громкие дела. В конце апреля суд арестовал замминистра обороны Сергея Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Начальника управления департамента МО по обеспечению гособоронаказа Владимира Вертелецкого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. А замглавы Генштаба Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.