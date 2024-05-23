СК раскрыл подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину

Арестованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил от генерального директора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» взятку в 36 миллионов рублей, взяткодателей задержали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«По данным следствия, Шамарин в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года получил взятку в размере 36 миллионов рублей от генерального директора организации Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной за общее покровительство и увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны», — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что Шамарин полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

«Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности, они находятся под стражей», — добавили в пресс-службе.

В среду, 22 мая, стало известно об аресте Шамарина, он является заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Суд по ходатайству следствия выбрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.