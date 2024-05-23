СК заявил об аресте начальника управления департамента МО по гособоронзаказу

Главе управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронаказа Владимиру Вертелецкому предъявили обвинения, его арестовали. Об этом заявила официальный представитель СК России Татьяна Петренко.

Вертелецкого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении ГОЗ, уточнила она.

По данным военных следственных органов, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по госконтракту. Ущерб государству в результате его действий превысил 70 миллионов рублей.

Следствие попросило об аресте обвиняемого, добавила Петренко. Суд ходатайство удовлетворил — Вертелецкого заключили под стражу.

Других подробностей уголовного дела против начальника департамента в Следственном комитете не привели.