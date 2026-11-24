Правила поступления в военные училища и вузы предложили изменить в России. Минобороны разместило проект приказа на портале нормативных правовых актов.

Ведомство предложило разрешить выпускникам девятых классов поступать в военные училища и вузы на программы среднего профессионального образования. При приеме на обучение будут учитывать средний балл аттестата за девятый или 11-й класс. Правила приема на офицерские программы не изменятся.

В министерстве считают, что нововведения повысят качество подготовки кадров, а также сделают военное образование доступнее для выпускников. Если новый закон примут, то не служившие в армии выпускники смогут поступить в возрасте от 16 до 22 лет, а отслужившие и срочники — до 24 лет.

На XI Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу 2 декабря в Москве Подмосковье представят более 60 учащихся из 28 школ. Всего на бал приедут около трех тысяч юношей и девушек из всех регионов России.