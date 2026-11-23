Основанием для упреждающего ядерного удара со стороны России может стать массированное использование неядерных средств воздушно-космического нападения, способное вызвать техногенные, экологические или социальные катастрофы. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности» для «Московского журнала международного права» .

Он напомнил, что соответствующее положение есть в ядерной доктрине страны.

«Иными словами, в Основах фактически допускается нанесение превентивного ядерного удара, когда под угрозу поставлено само существование нашего государства или нашей стране причинен неприемлемый ущерб», — отметил Медведев.

Также в статье зампред Совбеза отметил, что во время спецоперации этот вид оружия не применяли, поскольку в этом не было прямой необходимости. При этом Украина и страны НАТО уже доводили до ситуаций, когда Россия могла бы использовать ЯО.