Снайперская винтовка Lobaev Arms с системой автозахвата цели, размещенная на гексакоптере, успешно прошла испытания и продемонстрировала большой потенциал в борьбе с беспилотниками. Об этом сообщил оружейник-конструктор, основатель группы компаний Lobaev Arms Владислав Лобаев в беседе с ТАСС .

По его словам, на испытаниях добились вероятности поражения 9 из 10 на дистанции 100 метров по движущемуся 30-сантиметровому гонгу. Изделие оснащено гиростабилизированным подвесом.

«Соответственно, на БПЛА закреплена наша винтовка ZOV, оснащенная электроспуском, она в таком исполнении называется „Вызов“.», — сказал Лобаев.

Он отметил, что изначально оружие разрабатывали в качестве средства против живой силы, но теперь в нем увидели перспективу для борьбы с беспилотными аппаратами. Система способна патрулировать район несколько десятков минут, до часа находиться в воздухе и работать по потенциально групповым целям. Винтовку могут установить на дрон самолетного типа, тяжелый квадро- или гексакоптер.