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    Минобороны сообщило о загрузке «Ярса» в пусковую установку

    Фото: РИА «Новости»

    В одном из ракетных соединений стационарного базирования РВСН загрузили межконтинентальную баллистическую ракету комплекса «Ярс» в шахтную пусковую установку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

    Ракету установили в шахту с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, это заняло несколько часов.

    Мероприятия по перевооружению, запланированные на 2026 год, должны повысить долю современных ракетных комплексов. Это, в свою очередь, усилит боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания, отметили в министерстве.

    В военном ведомстве добавили, что перевооружение РВСН не ограничивается обновлением самих комплексов. Оно включает создание современной инфраструктуры для подготовки расчетов, боевого дежурства и отдыха личного состава.

    Ранее Франция обратилась к Германии с призывом четко прописать порядок использования дальнобойных ракет на случай возможного конфликта с Россией, предупредив, что неясность в этом вопросе повышает риск втягивания Европы в ядерную войну.

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