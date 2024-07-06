Китай и Белоруссия проведут антитеррористические учения

Китайские военнослужащие прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в совместных антитеррористических учениях. Маневры начнутся 8 июля, сообщила
пресс-служба Минобороны Белоруссии.
В республике приземлился самолет с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. С 8 до 19 июля пройдет совместная антитеррористическая тренировка. Китайские и белорусские военные обменяются опытом, проведут слаживание подразделений и подготовят базу для будущего сотрудничества.
В апреле
Вооруженные силы Белоруссии проверили боеготовность танковых и инженерных частей на западе страны, а затем присоединились ко второму этапу российских учений по применению нестратегического ядерного оружия.
Министр обороны республики Виктор Хренин заявил о росте угроз
в Восточной Европе, а военный обозреватель Михаил Ходаренок допустил нападение со стороны Украины.
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