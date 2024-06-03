Военные Белоруссии прошли цикл подготовки по применению ТЯО
Начальник авиации Давидович: ВС Белоруссии прошли подготовку по применению ТЯО
Белорусские пилоты и инженерно-технический состав прошли цикл подготовки по применению тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом рассказал заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации Леонид Давидович на телеканале СТВ.
«Весь цикл подготовки, теоретический и практический, наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно», — заявил он.
Начальник авиации отметил, что учения с Россией по применению нестратегического ядерного оружия несут «рутинный характер, но становятся на плановой основе».
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране недостаточно людей для проведения мобилизации. Также угрозы войны для государства сейчас нет. В Белоруссии регулярно проводят военные учения и адаптируют вооруженные силы к изменившейся внешней обстановке.