Военные Белоруссии прошли цикл подготовки по применению ТЯО

Начальник авиации Давидович: ВС Белоруссии прошли подготовку по применению ТЯО

Фото: РИА «Новости»

Белорусские пилоты и инженерно-технический состав прошли цикл подготовки по применению тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом рассказал заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации Леонид Давидович на телеканале СТВ.

«Весь цикл подготовки, теоретический и практический, наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно», — заявил он.

Начальник авиации отметил, что учения с Россией по применению нестратегического ядерного оружия несут «рутинный характер, но становятся на плановой основе».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране недостаточно людей для проведения мобилизации. Также угрозы войны для государства сейчас нет. В Белоруссии регулярно проводят военные учения и адаптируют вооруженные силы к изменившейся внешней обстановке.

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