Путин обсудит с Лукашенко второй этап ядерных учений

Путин заявил в Минске, что обсудит с Лукашенко безопасность и военные учения

Президент России Владимир Путин прилетел с двухдневным визитом в Минск. При встрече в аэропорту он предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко обсудить вопросы безопасности и проведение учений.

Путин прибыл в Белоруссию вечером 23 мая, сообщила пресс-служба Кремля. В аэропорту его встретили официальные лица, в том числе Лукашенко. Президенты обсудили повестку предстоящих мероприятий.

Российский лидер сообщил, что перед поездкой в Белоруссию провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой и совещание с членами правительства. Путин заявил, что в Минске обсудят те же вопросы, что и на встрече с кабмином — энергетику, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, безопасность.

«Поговорим, конечно, и об учениях — о второй фазе учений, это связано с прямым участием в этих мероприятиях наших белорусских друзей, коллег в военной сфере», — сказал он.

В мае состоится визит Путина в Узбекистан. Перед поездкой он провел телефонные переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиеевым.