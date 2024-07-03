Белоруссия заявила о росте угроз в Восточной Европе

Министр обороны Белоруссии Хренин заявил о рисках ядерной войны с Западом

Выбранный западными государствами курс привел к серьезному военно-политическому кризису в восточно-европейском регионе, который несет угрозу Содружеству независимых государств (СНГ). Об этом на открытии совещания глав оборонных ведомств организации заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что развитие странами Запада агрессивных нарративов повышает риски, что уже сформированный кризис перерастет в реальный конфликт.

«Ряд вызовов и угроз в военной сфере в условиях фактического демонтажа архитектуры региональной безопасности могут привести к открытому вооруженному противостоянию, вплоть до применения ядерного оружия», — привела слова Хренина пресс-служба ведомства.

Министр пояснил, что страны Запада приложили все усилия, для разрушения интеграционных процессов на территории стран Содружества, фактически объявив идеологическую войну.

«Они не оставляют попытки разрушить сложившиеся дружеские отношения как между отдельным народами, странами, так и между целыми регионами», — добавил Хренин.

Он подчеркнул, что Белоруссия успешно преодолела все вызовы, которые ей бросил Запад и готова поделиться с партнерами накопленным опытом.

В конце июня глава белорусского Минобороны положительно оценил прошедшие учения армий республики и России по отработке применения тактического ядерного оружия. Хренин подчеркнул, что маневры продемонстрировали возможность и готовность Белоруссии использовать ядерные боеголовки в случае возникновения угроз.