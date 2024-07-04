Нападение Украины на Белоруссию назвали возможным вариантом развития событий

Украинские войска стянули к границе с Белоруссией личный состав и военную технику. Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок допустил, что произойдет полномасштабное нападение. Он заявил об этом в статье для «Газеты.ru» .

Генштаб Белоруссии указал на активность украинских подразделений на границе с республикой, в том числе в Житомирской области. Военные начали развертывать системы радиоэлектронной разведки, перебрасывать реактивные установки, машины боевой пехоты, использовать беспилотники. Ходаренок заявил, что специалисты разошлись во мнениях относительно возможного открытия второго фронта.

«Тем не менее вариант нападения Украины на Белоруссию до конца исключать нельзя. Вполне вероятно расширение вооруженных приграничных инцидентов и провокаций с последующей эскалацией до уровня крупномасштабной войны», — предупредил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад начал новый «крестовый поход». По его оценкам, мир оказался на грани катастрофы.