Звездные дети Никиты Михалкова. Кем стали отпрыски главного «бесогона» страны

Никита Михалков женился дважды. Первый брак распался через несколько лет, но подарил ему сына. Второй длится до сих пор, в нем появились три ребенка. Как живут дети оскароносного режиссера и почему не все из них пошли по его стопам?

Степан Михалков: хулиган и ресторатор В студенчестве Михалков страстно влюбился в однокурсницу Анастасию Вертинскую. До такой степени, что дежурил под окнами с букетами цветов. Пара расписалась, когда сыну исполнилось шесть месяцев. Степан Михалков родился в 1966 году. Обстановка, в которой он рос, показана в фильме «Утомленные солнцем»: поселок РАНИС, сосны, домработница Мохова. Мальчик был большим хулиганом. Окончил Московскую художественную школу, после службы в пограничных войсках на острове Русском три года проучился в институте иностранных языков.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

В начале 90-х снялся в фильмах «Автостоп» и «Стреляющие ангелы», окончил Московскую киношколу и вместе с Федором Бондарчуком основал одну из первых в России профессиональных студий Art Pictures Group. Первые 10 лет они снимали исключительно рекламу, например, на песню «Плейбой, клевый такой» Натальи Ветлицкой. Затем переключились на кино, выпустив фильмы «В движении», а затем «9 рота» и «Жара». У студии появилось несколько дочерних подразделений и совладельцев. К 2010 году у Михалкова оставалось 24,7% акций. Он устал от работы режиссером, продюсером, директором студии, отошел от оперативной деятельности компании и занялся ресторанным бизнесом.

Появились крупные рекламные агентства, конкурировать с ними было тяжело, какое-то время мы вообще сидели без работы. <…> Вы бывали на съемках кино? Ничего скучнее не придумаешь. Все время кого-то ждешь — то осветителя, то гримера, то замены пленки. Ресторан — другое дело. Степан Михалков

Открытый совместно с Аркадием Новиковым ресторан «Vаниль» стал культовым местом для московской богемы. Вложения отбились за первые семь месяцев, поэтому Михалков открыл еще несколько заведений: «Вертинский» вместе с Бондарчуком, «Индус» c Виниитом Батия, Chivas Bar & Lounge с актером Антоном Табаковым. Неудачным оказался совместный с Новиковым «Снобс», позднее Casual, в офисном здании: туда ходили белые воротнички, а в выходные заведение простаивало. Итальянский ресторан Lemoncello тоже не пошел. Он задумывался как альтернатива недорогому Il Patio, но так и не превратился в сеть. «Сибирский экспресс» сдулся из-за кризиса 2008 года.

Фото: Федор Бондарчук в ресторане «Vаниль» / РИА «Новости»

Затем вместе с владелицей аудиторской компании «Юр-аудит» Анной Павловой Михалков запустил сеть кафе-булочных «Хлеб & Со», которая существует по сей день. В 2021 году открыл ресторан «Гранд Кафе 12». В жены Михалков-младший выбирал исключительно моделей. Первой супругой стала манекенщица Алла Сивакова. Он не собирался жениться и сделал предложение только после паломничества в Оптину пустынь, когда их дочери исполнилось три года. «Мама, конечно, ревновала меня к Алле, хотя никогда в этом не признается. Ведь мы с ней прожили всю жизнь, и, наверное, ей казалось, что с женитьбой она меня теряет», — рассказывал он.

Фото: Ali Magomedov/Russian Look / www.globallookpress.com

Брак продлился 12 лет. У четы родились трое детей: девочка и два мальчика. В 2008 году Михалков женился на модели Елизавете Ильиной. У них родился сын Лука, с которым Вертинская появилась в телешоу «На дачу!». Анна Михалкова: старшая дочь Второй женой кинорежиссера стала Татьяна Соловьева, любимица модельера Вячеслава Зайцева. Она родила ему трех детей. В 1974 году появилась на свет дочь Анна. Удивительным образом свою кинокарьеру она начала в шесть лет, став героиней документального фильма отца «Анна: от 6 до 18». Михалков задавал ей одни и те же вопросы, снимая на камеру, и склеивал с исторической видеохроникой. Режиссер регулярно задействовал дочь в своих фильмах. Полноценным актерским дебютом для нее стала эпизодическая роль в советско-итальянском фильме «Очи черные» в 1987 году. Затем пришли роли в экранизации тургеневской повести «Первая любовь», «Ревизоре», «Сибирском цирюльнике» и «Небе в алмазах».

На съемочной площадке папа никогда не делает нам с сестрой поблажек. Даже наоборот — требует больше, чем от других. «Бей своих, чтобы чужие боялись» — это отчасти про него. Анна Михалкова

Девушку тяготили ответственность за фамилию и ожидания, поэтому в 18 лет она уехала изучать историю искусств в Швейцарии и Италии. Отдохнув от кинематографа, через два года вернулась в Москву, окончила актерский факультет ВГИКа и юридический — МГИМО. Окончательное решение о профессии она приняла после съемок в военном драматическом фильме «Свои», за который получила «Золотого орла». Эта роль принесла Михалковой ощущение уверенности и комфорта.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Я поняла, как наилучшим образом использовать свои навыки, внутренние и внешние данные. Существовала свободная, никем не занятая ниша, которую я попыталась занять», — рассказала она. Затем снялась в фильме «Изображая жертву», получив «Белого слона» и номинацию на кинопремию «Ника». Награды посыпались как из рога изобилия: за роль в драме «Связь» с Михаилом Пореченковым Михалкова получила второго «Золотого орла», затем приз «За лучшую женскую роль» на «Кинотавре» за фильм «Кококо». В личной жизни Михалковой был один мужчина и две свадьбы. В 1997 году на вечеринке Российского фонда культуры она познакомилась с предпринимателем Альбертом Баковым. Влюбленные сыграли свадьбу и родили двух сыновей. В какой-то момент актриса почувствовала, что жизнь пошла не так, как хотелось бы, и развелась.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«У меня было несколько кризисов, приводивших и к смене системы ценностей, и к изменению конкретных жизненных обстоятельств. Около 30 я стала задаваться вопросом, чего же хочу самом деле. Мне стало казаться, что творческая самореализация — это самое важное. В итоге дозадавалась до того, что разошлась с мужем», — объяснила она. За Михалковой приударил режиссер Александр Шеин. Дело едва не дошло до свадьбы, но она внезапно вернулась к мужу, снова надела кольцо и родила третьего ребенка — дочь. Союз стал еще крепче. Артем Михалков: актер и бизнесмен Через год после рождения дочери у Михалкова появился сын Артем. Окружающие не воспринимали его всерьез. К тому же, как и сестре, мальчику доставалось от отца.

Мы с Аней росли в тот период, когда отцу было 35 лет, а это совершенно другое. Мы прошли довольно много папиных ноу-хау в плане воспитания детей. У него тогда были свои правила. Он порол, давал нам задания, если не выполняли — наказывали. Артем Михалков

В школе мальчика дразнили за принадлежность к известной фамилии, придирались к любой выходке. Дома не возлагали больших надежд. Даже во ВГИКе не рассчитывали взрастить звезду. Скептики ошиблись. В трехлетнем возрасте Михалков засветился в «Сибириаде» своего дяди Андрея Кончаловского. Через 20 лет он вновь появился в кино — сыграл юнкера в «Сибирском цирюльнике». Затем пришли роли в таких хитах, как «Участок», «72 метра», «9 рота», «Духless».

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Получив режиссерское образование, Михалков снял фильмы «Остановка», «Москва, я люблю тебя!», «Ставка на любовь», «Первый на Олимпе». Участвовал в телешоу «Цирк со звездами», «Ледниковый период» и «Танцы со звездами», вел программу «Легенды видеосалонов» на НТВ и учил итальянский язык в шоу «Полиглот». Со сводным братом у Михалкова сложились очень близкие отношения, хотя его и обижало, что со Степаном отец не был так строг. Как и родственник, Артем ударился в бизнес. В 2001 году он основал компанию «Кинодом», специализирующуюся на фильмах и видеороликах, затем вместе с Новиковым открыл ресторан домашней кухни «Ветерок» на Рублево-Успенском шоссе. В 2025 году занял пост генпродюсера кинокомпании «1-2-3 Production» в составе «Газпром-Медиа», которая в прежние времена активно сотрудничала с Netflix.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В бурных романах второй сын кинорежиссера замечен не был. С первой женой Дарьей он познакомился во ВГИКе и прожил до 2013 года. У них родилась дочь. На съемках фильма «Ставка на любовь» Михалков познакомился с актрисой Дарьей Баженовой, поделился телефоном и улетел в США. Через год без надежды на продолжение он написал девушке, и у них закрутился роман. Интересно, что, когда пара начала выходить в свет, журналисты по ошибке звали ее Полиной Лебедевой. В 2019 году состоялась свадьба, затем — рождение трех детей. Михалков-старший, по воспоминаниям сына, принял вторую невесту хорошо. При первой встрече уважительно поздоровался и не ставил преград в отношениях. Надежда Михалкова: младшая в семье

Надежда Михалкова родилась в 1986 году, когда знаменитому отцу оставалось несколько месяцев до 41-летия. Они особенно близки, поэтому ее не тяготило стремление режиссера задействовать детей в своих фильмах — в восемь лет девочка сыграла в «Утомленных солнцем». Тигран Кеосаян взял ее на роль сестер-близняшек в фильм «Президент и его внучка». Затем были «Без мужчин», «Три товарища», Любовь с акцентом».

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Когда у нас появилась Надя, мы с Темой были разочарованы. Мы-то хотели брата. И стало очевидно, что это уже навсегда и надо с этим считаться», — рассказала журналистам старшая дочь Михалкова. Особенно активно Михалкова стала сниматься начиная с 2010 года, после окончания факультета международной журналистики МГИМО. В ее кинокопилке картины «Лед 2», «Бепринципные», «Батя», «Чернобыль», «Артек. Большое путешествие». Принцип «раз и навсегда» в личной жизни она объявила пережитком советского воспитания. С первым мужем, начинающим режиссером Резо Гигинеишвили, актрису познакомила сестра, снимавшаяся в сериале «Девять месяцев». Их роман наделал много шума, потому что мужчина оставил жену и ребенка.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Когда Резо ушел от меня и женился на Михалковой, было очень больно, но я не желала им зла. Потому что всегда была уверена, что на чужом горе счастья не построишь. <…> Закон бумеранга никто не отменял: все слезы, которые по твоей вине выплакал другой человек, обязательно к тебе вернутся», — заявила певица и участница «Фабрики звезд» Анастасия Кочеткова. В апреле 2010 года Михалкова и Гигинеишвили расписались, в октябре 2011 года, уже после рождения дочери, обвенчались в грузинском монастыре Бодбе под городом Сигнахи. Затем у них родился сын. Через шесть лет супруги разошлись. Актриса утверждала, что ей пришлось переступить через многое, чтобы сохранить детям отца. Ходили слухи, что Гигинеишвили забрал детей в Грузию, но это оказалось не совсем так: в качестве воскресного папы он периодически возит детей на свою родину.