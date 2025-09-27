Сегодня 03:12 Съемки у отца, ссоры с матерью и громкий развод. Надежде Михалковой — 39 лет 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Представительнице династии Михалковых Надежде исполнилось 39 лет. В своей жизни она пережила немало взлетов и падений — актерский успех в детском возрасте, ранний брак, рождение двоих детей, измену мужа и болезненный развод. О зигзагах судьбы младшей дочери Никиты Михалкова — в материале 360.ru.

Детство и юность Михалковой Младшая дочь режиссера Никиты Михалкова родилась 27 сентября 1986 года в Москве. Мать Надежды — бывшая манекенщица Татьяна Соловьева. Девочка была третьим и поздним ребенком, которого постоянно баловали. Надежда с детства была зависима от отца и, возможно, поэтому по характеру и отношению к жизни она так на него похожа. Не любила расставаться с ним, поэтому иногда случались нервные срывы. «Папа всегда жил на даче, а я там проводила только выходные, так как школа у меня была в Москве. И каждый раз наше расставание мне и всем окружающим давалось просто ужасно», — рассказывала актриса.

Фото: Ltd Foma/Russian Look / www.globallookpress.com

Случались и курьезы, как во время одной из поездок в Париж. Режиссер как-то взял дочь в служебную командировку, и она умудрилась случайно выпить джин из мини-бара, перепутав бутылку с кукольной посудой для Барби.

Михалкова никогда не хотела становиться актрисой, но в детстве сыграла в фильме отца «Утомленные солнцем». Церемонию вручения премии «Оскар» в США она посетила вместе с отцом.

Во время учебы в школе 14-летняя Надя увлеклась дизайном одежды и создала проект «Надин», представив его на конкурсе юных модельеров. Но позже называла свой опыт неудачным.

Высшее образование Надежда получила в МГИМО, окончив факультет международной журналистики. Кинокарьера Надежды Михалковой В семилетнем возрасте она сыграла саму себя в фильме отца «От 6 до 18». Михалков задокументировал в кадре жизнь старшей дочери Анны. После «Утомленных солнцем» была эпизодическая роль в «Сибирском цирюльнике». В комедии Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка» ей досталась главная роль, за которую Надежду удостоили ее первой премией — «Кинотаврика».

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

После получения диплома стала продюсером. Ее первый проект — драма Леонида Рыбакова «Скажи Лео». Как режиссер дебютировала в 2016 году с сериалом «Чурросы».

По поводу работы я с папой советуюсь часто. Он — строгий критик. Строгий, но справедливый. Он всегда готов в деталях разобрать мою роль и мою работу, но свое мнение он выскажет, только если я его об этом попрошу. Если я не прошу, он будет молчать. Надежда Михалкова

В ее фильмографии — 63 проекта. Как режиссер сняла шесть картин, в 2025 году выйдет «Огненный мальчик».

Неравный брак и развод с изменщиком Со своим будущим мужем, грузинским режиссером Резо Гигинеишвили, Надежда познакомилась, когда он снимал сериал «Девять месяцев». Одну из главных героинь играла ее сестра Анна, которая и привела ее на съемочную площадку.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Режиссер тогда был женат на певице Анастасии Кочетковой, что не помешало ему заинтересоваться дочерью Михалкова. Но ухаживать за Надеждой стал после того, как подал на развод. Михалков выбор дочери не одобрил, будущему зятю не доверял, но влезать в их отношения не стал.

Я не принимал выбор детей, но понимал, если помешаю, будет только хуже. В итоге этот выбор жестоко их наказывал. Я про Надю. Я не транслировал ей, что ее решение мне не близко. Она этого не понимала в начале. А я осознал, что обаяние грузина все равно переживет все мои слова. Никита Михалков

Пара поженилась в 2011 году. У них родились дочь и сын. Но в 2017 году супруги развелись. В обществе ходили слухи, что брак разрушил режиссер, изменивший жене со светской львицей Надеждой Оболенцевой.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Осенью 2023 года появились слухи, что Михалкова второй раз вышла замуж. Она появилась на премьере фильма «Звук свободы» с кольцом на безымянном пальце. Но ни актриса, ни ее представители никак это не прокомментировали. Послеродовая депрессия Актриса признавалась, что тяжело переносила первую беременность. Переживала из-за набранных килограммов. Радости было и так мало, а еще мать добавляла негатива, критикуя ее внешний вид.

И я подумала, что меня не будет, я просто превращусь в маму без маникюра, с непокрашенной головой, в джинсах и растянутой майке. Специально сцеживала молоко, чтоб уйти куда-то, придумывала дела. Меня ужасно раздражало, что у Резо тогда были съемки. Плюс чувство вины. Надежда Михалкова

Позже Михалкова рассказала, что переживала тогда послеродовую депрессию. Однажды она гуляла с коляской около прудов и подумала, не опустить ли ее в воду, но вовремя одумалась.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Сейчас Михалкова продолжает сниматься и совершенствоваться в профессии. Соцсети не ведет. Общается с бывшим супругом и не мешает его общению с детьми. Сам же Резо как-то признался, что не понимает, зачем ему вообще понадобился третий брак с Оболенцевой.