Вторая жена Градского и большая любовь Ефремова. Почему Анастасия Вертинская считала каждый брак ошибкой

Анастасия Вертинская не осталась в тени знаменитого отца и стала выдающейся актрисой. Но больше всего публика обсуждала ее романы, ведь под очарование звезды попали Никита Михалков, Олег Ефремов, Михаил Козаков и даже Борис Эйфман. О личной жизни, пластических операциях и последних работах артистки — в материале 360.ru.

Биография Анастасии Вертинской Уже не первый год актриса отказывается от ролей и не выходит в свет. Ее последней киноработой стали «Бременские музыканты» 2000 года, на телеэкране Вертинская появилась в 2021 году в шоу «На дачу!» на Первом канале. Зрители заметили, что звезда сильно изменилась, ее практически невозможно узнать. Пеняли на неудачные пластические операции.

В советское время Вертинская считалась одной из первых красавиц. Она родилась 19 декабря 1944 года в Москве в семье поэта и певца Александра Вертинского и художницы и актрисы Лидии Циргвавы. Девочке дали хорошее образование с упором на иностранные языки, музыку, искусство и литературу. Карьера балерины не сложилась из-за крепкого телосложения, поэтому после школы она готовилась учиться на переводчицу. Фильмы Вертинской: «Алые паруса», «Человек-амфибия» и «Анна Каренина» Судьбу Вертинской определила случайность. В 1960 году кинорежиссер Александр Птушко предложил Циргваве привести дочь на пробы к фильму «Алые паруса». Роль Ассоль прославила ее на весь Союз. Через год Вертинская получила роль Гуттиэре в фильме «Человек-амфибия», а к 18 годам, не имея профильного образования, вошла в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. В Театральное училище имени Щукина Вертинская поступила, уже став звездой. Одновременно с учебой она продолжила сниматься: исполнила главную роль в «Гамлете» Георгия Козинцева, эпизодическую — в «Войне и мире» Сергея Бондарчука, а также Кити Щербацкую в «Анне Карениной» Александра Зархи.

Получив диплом, Вертинская год проработала в Театре имени Вахтангова. Затем ушла в «Современник», пока в 1980 году не оставила его ради МХАТа. Жена Никиты Михалкова Красота мешала Вертинской в молодости, даже в театральное училище ее взяли только после повторной сдачи вступительных — не воспринимали всерьез. За девушкой увивались многочисленные поклонники, появился сталкер, обещавший убить ее и свести счеты с собственной жизнью. Одно время преследовала психически больная женщина и бросала песок в глаза, но все обошлось. Первую большую любовь Вертинская встретила в студенчестве. Сдалась не сразу, Михалкову пришлось приложить усилия, чтобы добиться расположения главной красавицы курса. Режиссер вспоминал об этом в книге «Территория моей любви».

Хотя многочасовое ожидание с букетом цветов у подъезда в надежде на случайную встречу не мой жанр, под Настиными окнами я выстоял достаточно. За ней в это время ухаживал то ли Андрей Миронов, то ли Иннокентий Смоктуновский (а может, и оба) — в общем, кто-то из людей недосягаемых. Никита Михалков Режиссер

Бурный роман развивался стремительно, молодые съехались. Сначала жили в квартире Михалковых, потом — на их даче. Свадьбу сыграли через шесть месяцев после рождения сына Степана, но через четыре года расстались. «Мы с Михалковым правильно сделали, что расстались. <…> Я очень его любила, но была совершенно одержима своей профессией. Не знаю почему, но фанатично любила свою работу. Я готова была перенести все невзгоды», — вспоминала актриса. Роман с Олегом Ефремовым В 1969 году на гастролях в Ташкенте 41-летний Ефремов познакомился с 23-летней Вертинской и отчаянно влюбился. Близкие вспоминали, что с ее появлением в жизни актера изменилось все. Он сменил гардероб, стал носить стильные вещи. Квартира, куда он ушел из семьи, тоже преобразилась: возлюбленная повесила люстры, занавески, раздобыла мебель.

«Это было очень глубокое чувство, и Ефремов откровенно говорил мне об этом в наших разговорах после съемок [„Здравствуй и прощай“]», — рассказала актриса Людмила Зайцева. Хотя пара периодически ссорилась и расставалась, Вертинская была по-настоящему счастлива. Ефремов делился большим жизненным опытом, учил актерскому мастерству и не заставлял стоять у плиты. Она прекрасно знала, что избранник женат. С актрисой Аллой Покровской Ефремов расписался в 1956 году, когда та забеременела. Официальный развод оформили через 16 лет, и, казалось бы, любовница могла занять место законной супруги, но этого не случилось.

«В тот период, когда я хотела выйти за него замуж, это было невозможно: он был женат. А когда он этого сам захотел, я его уже не любила. При этом Олег Николаевич был очень пьющим человеком. Это тяжкий крест, и я его взвалить на себя не могла», — объяснила Вертинская. Вторая жена Александра Градского К тому моменту, когда Ефремов созрел для предложения руки и сердца, Вертинская успела в очередной раз уйти от него, выйти замуж, развестись и встретить еще одного мужчину. В 1976 году она поддалась на ухаживания Градского. Актрису покорило, что ради нее музыкант сбросил 10 килограммов и подружился с сыном от Михалкова. «Познакомились на вечеринке в одном доме. Я пытался за ней приударить, но из этого ничего не вышло. Зато полгода спустя у меня был концерт в спортивном лагере МЭИ под Алуштой. Настя же, как выяснилось, отдыхала в соседней деревеньке с сестрой и друзьями, и кто-то ей рассказал про концерт. Ну а Крым, жара, вино, море — сами понимаете, как они действуют… Она вышла на дорогу, поймала попутный грузовик — ЗИЛ-130 — и приехала ко мне в лагерь», — рассказал Градский.

В Москву влюбленные вернулись по отдельности, причем Градский чуть не умер — попал в аварию с грузовиком. В аэропорту Вертинскую встретил Ефремов, но актриса упорхнула к отмечавшему второй день рождения музыканту. Выходя замуж, она отказалась взять его фамилию. После расставания Градский старался не говорить о бывшей жене ничего плохого. Он сохранил теплые воспоминания о том времени. В конце 70-х годов в его жизни появилась Ольга Фартышева — будущая жена и мать двух совместных детей. «Нам нужно было оставить все на уровне романа, не надо было замуж. Да, все начиналось как в сказке, но потом — быт, реальность. И вот наши реальности не совпали», — рассказала Вертинская. Роман Вертинской с Михаилом Козаковым Причиной расставания стало и то, что летом 1978 года на съемках фильма «Безымянная звезда» Вертинская закрутила роман с Михаилом Козаковым. Опять все развивалось стремительно — актер ушел от жены Регины Быковой. Новая пассия отвела ему кухонный диванчик, чтобы не смущать 12-летнего сына появлением в доме нового мужчины.

Всего через месяц Козаков вернулся к супруге. Узнав об этом, Ефремов подал на развод и пал к ногам Вертинской. Она предложение отвергла. Ефремов переманил Вертинскую во МХАТ и одарил ролями. Они возобновили романтические отношения с прежней страстью, периодически расставаясь. В 1987 году актер сошелся с Ириной Мирошниченко, и пара окончательно распалась. Роман длился около 20 лет. Как Вертинская разочаровалась в браке Следующим мужчиной в жизни Вертинской стал создатель музыкального ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин. Они встретились, когда композитор расстался с Аллой Пугачевой.

«Он был влюблен, а Вертинская ему сказала, что полноват. Павел Яковлевич сел на диету. Как он мне рассказывал, 40 дней ел только гречневую кашу с молоком. И очень сильно похудел», — вспоминала поэтесса Любовь Воропаева. Затем Вертинская встретила балетмейстера и художественного руководителя Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Благородный мужчина покорил звезду, но не смог удержать — отношения продлились несколько месяцев. Хореограф женился на другой, а актриса окончательно разочаровалась в семейной жизни. «Я рано поняла, что брак не моя стихия, я не приспособлена для этого», — говорила она. Где теперь Вертинская В годы перестройки Вертинскую пригласили преподавать актерское мастерство в Оксфорде, чем она и занималась в течение 12 лет, летая между двумя странами. Вместе с Александром Калягиным также устраивала мастер-классы во Франции и преподавала в Швейцарии.

К нулевым актриса ушла со сцены, посвятив себя семье, организации выставок картин матери, реставрации песенного наследия отца и помощи сыну в ресторанном бизнесе. Вертинская перебралась за город. Сын купил ей трехэтажный дом на берегу пруда с лебедями и перевез туда семью. У актрисы четверо внуков и двое правнуков.