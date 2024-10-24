Гости на дне рождения Михалкова засмотрелись на его повзрослевшую внучку

Кинорежиссер Никита Михалков отметил 79-летие в кругу семьи и друзей. На празднике появились самые младшие представители династии, в том числе дети Надежды Михалковой от режиссера Резо Гигинеишвили Нина и Иван, сообщил сайт Woman.ru .

Особое внимание гостей и поклонников Михалкова привлекла 13-летняя внучка. Нина редко выходит в свет и почти не появляется в соцсетях своих звездных родственников.

На праздник она надела свободные брюки на кулиске и голубую рубашку в пижамном стиле. За последние годы девочка прибавила в росте и повзрослела. Кроме того, если раньше она внешне больше походила на отца, то теперь на мать.

Ивану 11 лет. Он родился в один день с сестрой, но с разницей в два года. Летом мальчик побывал в Грузии, на родине Гигинеишвили, а потом вернулся в Россию.

На праздник пришла также их мать Надежда, старшая дочь Михалкова Анна и жена Татьяна. Гости преподнесли режиссеру большой торт со свежими ягодами.

В семье Михалковых произошло еще одно памятное событие. Внучка режиссера Наталья Степаненко, дочь сына Артема, вышла замуж.