09 мая 2025 00:09 Помирились только перед смертью. Смог ли Федор Бондарчук выйти из тени отца 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Актеру и режиссеру Федору Бондарчуку повезло родиться в день, когда вся Россия празднует День Победы. Его жизнь, как и у многих детей знаменитых родителей, тоже проходила через преодоление, ведь нужно было найти себя и доказать, что чего-то стоишь. Масла в огонь подлили скандальные разводы. 360.ru вспомнил любопытные факты из жизни звезды.

Сын Сергея Бондарчука Федор родился 9 мая 1967 года в Москве в семье актрисы Ирины Скобцевой и режиссера Сергея Бондарчука — того самого, который получил «Оскар» за фильм «Война и мир». Родители проводили много времени на съемках, поэтому мальчика воспитывала бабушка Юлия Скобцева. У него две старшие сестры — единокровная по отцу Наталья Бондарчук и родная Алена Бондарчук, умершая в 2009 году. Обе стали актрисами.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Бондарчук-младший занимался музыкой, вокалом, рисованием и английским языком. В 1985 году поступил на режиссерско-постановочный факультет ВГИКа, затем ушел в армию, а по возвращении восстановился, получил диплом и начал карьеру. Разлад Бондарчука с отцом Груз фамилии всегда давил на Бондарчука-младшего. Его не очень-то охотно встретили в вузе, посматривали косо. И, конечно, всегда сравнивали с великим отцом.

Что касается фамилии — да, периодически сокрушался, что из-за нее мне тяжеловато. <…> Ежедневное, ежечасное сравнение — это, знаете ли, нелегко Федор Бондарчук актер, режиссер

Отношения с родителем тоже складывались непросто. Режиссер признавался журналистам, что отец никогда не был мягким человеком. Сын готовился поступить в МГИМО, но Бондарчук-старший настоял на ВГИКе — его друг Игорь Таланкин набирал курс. Позже из-за напряженной обстановки в семье Бондарчук-младший даже переехал к своему однокурснику Тиграну Кеосаяну. Отец тяжело воспринял этот побег, с того момента в их отношениях начался разлад. Примирение случилось только за год до смерти режиссера. Первые роли Федора Бондарчука В кино дебютировал еще до призыва, сыграв в 1986 году царевича Федора в исторической драме родителя «Борис Годунов». Бондарчук-старший исполнил в этом фильме роль его отца.

Фото: РИА «Новости»

«Я попал туда практически без проб — были только пробы грима. Съемки помню очень смутно. Меня трясло, я не мог поверить, что снимаюсь в кино. До сих пор не могу подробно рассказать о тех съемках — такой вот выдался мой кинематографический дебют», — вспоминал он.

Интересно Как актер Федор Бондарчук получил два «Золотых орла» за роли в фильмах «Два дня» и «Призрак». Как актер Федор Бондарчук получил два «Золотых орла» за роли в фильмах «Два дня» и «Призрак».

В студенчестве снялся также в фильмах «86 400 секунд работы дежурной части милиции» и «Сталинград». Появился в курсовой работе Кеосаяна «Солнечный берег», а тот в свою очередь сыграл в учебной работе Бондарчука «Сон в летнее утро». На следующий год после получения диплома сыграл в дебютной картине Ивана Охлобыстина «Бесы». Режиссер и продюсер Первой режиссерской работой Бондарчука стала музыкальная короткометражка «Люблю», посвященная Людмиле Гурченко. Первой полнометражной работой стала «9 рота» об афганской войне, получившая три статуэтки премии «Ника» и четыре «Золотых орла». Он очень жалел, что отец не дожил до выхода его первого фильма — премьера состоялась в 2005 году, а Бондарчук-старший скончался в 1994 году.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Широкую известность ему принесла также работа над картинами «Сталинград» и «Притяжение». Бондарчук стал первым, что получил от писателя Бориса Стругацкого личное одобрение и права на экранизацию романа «Обитаемый остров», и выпустил дилогию. Продюсированием Бондарчук занялся в 2002 году, работая с Филиппом Янковским над фильмом о богемной жизни «В движении». Затем с его участием вышли «Жара», «Духлесс», «Август. Восьмого», «Молодежка», «Женский батальон», «Психологини», «Лед», «Селфи» и другие. Связи с семьей Никиты Михалкова С детства дружил с сыном Михалкова от брака с Анастасией Вертинской Степаном. Сначала он тоже пошел в творчество — работал актером, продюсером и даже снял один не вышедший на экраны клип для группы «Любэ». Но потом занялся бизнесом и хорошо в этом преуспел. В 1991 году друзья открыли студию Art Pictures Group по производству видеоклипов и рекламных роликов, а в 2001 году — ресторан «Vаниль».

Фото: РИА «Новости»

К Михалкову-старшему Бондарчук относится очень трепетно. Фильмы «Пять вечеров», «Обломов», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Урга» оказали сильное влияние на его профессиональное становление. Кроме того, режиссер ценил старшего коллегу за поддержку, оказанную его отцу после Пятого съезда Союза кинематографистов, на котором того низвергли. «В то сложное время Никита Сергеевич был единственным, кто поддержал моего отца. <…> Причем, для меня это не только показательный поступок творческого человека, а эти люди в основном трусливы, а очень серьезный, мужественный поступок», — сказал Бондарчук. Первая жена Бондарчука Подруга позвала 16-летнюю модель Светлану Рудскую в гости и познакомила с 18-летним студентом Бондарчуком. Их сразила любовь с первого взгляда. Родители девушки были против романа, но она сбежала к возлюбленному в дом Кеосаяна. В 1991 году пара сыграла свадьбу и родила сына. Через восемь лет появилась дочь Варвара. Девочка имела проблемы со здоровьем и долгое время лечилась за границей.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Бондарчук не отличался верностью. Еще в 1994 году он обещал певице Лике Стар бросить жену, в 2013 году закрутил роман с актрисой Яниной Студилиной. В 2016 году после 25 лет брака режиссер все-таки ушел к молодой актрисе Паулине Андреевой. Его первая супруга тоже обрела счастье с дизайнером Сергеем Харченко. Развод Бондарчука с Паулиной Андреевой Впервые пара с 20-летней разницей в возрасте вышла в свет в середине 2016 года на закрытии фестиваля «Кинотавр». Через три года Андреева и Бондарчук поженились.

Фото: РИА «Новости»

В браке режиссер сменил имидж и сильно похудел, поклонники даже забеспокоились о его здоровье. Зато этот союз оказался творчески плодотворным — по сценариям жены Бондарчук снял «Психа», ставшего для него первым режиссерским опытом в сериальном формате, и «Актрис». «Конечно, мы отдавали себе отчет, что рискуем, начиная работать вместе, да еще и в такой неожиданной конфигурации, когда Паулина — автор. Но нам, наверное, повезло: в работе над „Психом“ мы нашли общий язык и 100-процентное понимание», — рассказал он. В 2021 году у четы родился сын. В марте 2025 года Андреева опубликовала в соцсетях совместное заявление о разводе.