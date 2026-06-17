Жизнь на Бали сменилась домашним арестом. Как скандальное прошлое настигло Диану Шурыгину

Имя Дианы Шурыгиной вновь оказалось в центре громкого скандала после истории об изнасиловании, о котором страна узнала благодаря ток-шоу почти 10 лет назад. На этот раз речь идет не о личной жизни блогера. Она стала фигурантом дела о распространении порнографии. Что известно о деле и какое наказание может грозить девушке, узнал 360.ru.

Как Шурыгина попала под уголовное дело

Об уголовном деле против Дианы Шурыгиной одним из первых сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на ее бывшего возлюбленного-криптоинвестора Святослава Гусева.

Он пояснил, что сам узнал об этом от подруги Дианы и бывшего тренера с Бали, где блогер жила последние несколько лет. Издание MSK1 опубликовало карточку дела с сайта судов Москвы, в которой говорилось о проведении обысков у Шляниной Д. А. (Диана изменила фамилию после замужества).

Из судебного постановления следует, что уголовное дело завели еще в конце мая по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Максимальный срок наказания за такое преступление составляет до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет.

Фото: vk.com / www.globallookpress.com

В пресс-службе Троицкого суда Москвы 360.ru заявили, что во вторник, 16 июня, прошло заседание об избрании Шляниной меры пресечения. «Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля», — уточнил представитель суда. Какой адвокат представлял интересы фигурантки уголовного дела, в суде ответить отказались. Не стала комментировать дело Шурыгиной и менеджер блогеров Алиса Архипова, которая занималась продвижением девушки. В комментарии 360.ru она подчеркнула, что ничего не знает и положила трубку.

Как Диана Шурыгина начала снимать откровенный контент

Всероссийская слава пришла к Шурыгиной в январе 2017 года, когда она появилась в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Девушка рассказала, что стала жертвой изнасилования 21-летнего Сергея Семенова, с которым оказалась на одной студенческой вечеринке. После первого же выпуска социальные сети 16-летней Дианы стали местом жарких споров ее сторонников и противников. Поддерживающие Семенова пользователи массово выкладывали фотографии и видео Шурыгиной из социальных сетей, пытаясь доказать, что она всегда вела достаточно разгульный образ жизни. В открытый доступ попали видео с вечеринок, где Диана танцевала, а также ее личные фотографии интимного и эротического характера.

Фото: vk.com / www.globallookpress.com

Шурыгина быстро поняла, что такое внимание нужно монетизировать и открыла собственный YouTube-канал. Она начала активно вести страницы в социальных сетях, привлекая все больше хейтеров и набирая собственную фан-базу.

После пяти выпусков шоу в прайм-тайм Шурыгина стала настоящей звездой. Во время съемок она встретила своего мужа — оператора Андрея Шлягина, который дождался пока его избраннице исполнится 18 лет и предложил ей сыграть свадьбу. Семейная жизнь продолжалась всего два года. Шлягин узнал, что его молодая супруга завела роман на стороне с криптобизнесменом Денисом Ребровым. Все трое стали участниками новых ток-шоу, съемки которых в итоге закончились разводом. С предпринимателем у Дианы отношения тоже не сложились и пара быстро распалась.

На гонорары от ток-шоу Шурыгина купила квартиру в Москве. Свою угасающую популярность она поддерживала работой в баре, где фотографировалась с посетителями за деньги.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Также она получала средства за счет рекламы в социальных сетях. Но постепенно этот поток денег иссяк, а подписчики перетекли к другим блогерам. В 2020 году Шурыгина публично объявила, что сделала пластическую операцию по увеличению груди, выложив видео из больничной палаты. Кроме того, без всякого стеснения блогер показала свои татуировки и проколотый язык. Причиной резкой смены имиджа стал аккаунт на сайте OnlyFans, где девушка под псевдонимом Succubdiana начала публиковать откровенный контент. Зацензуренные версии она выкладывала в Instagram*, предлагая желающим посмотреть на реальные кадры, заплатив донаты на сайте. «Я вела свой Onlyfans, продавала там определенный контент. Это было полтора года назад. Делала и делала. Может быть, буду еще делать», — рассказывала Шурыгина. Уже тогда ее откровенные фотографии и видео утекали в телеграм-каналы и на различные порносайты, которые до сих пор доступны в открытом доступе. Когда OnlyFans закрыл монетизацию для пользователей из России, Шурыгина перешла на другие платформы, включая закрытые телеграм-каналы, куда можно попасть, заплатив определенную сумму. Пользователей Шурыгина завлекала обещаниями личного общения с возможностью виртуального секса, откровенными видео и фотографиями, а также ограниченным числом свободных мест.

Фото: vk.com / www.globallookpress.com

Журналист сайта kp.ru Анна Велигжанина рассказывала, что Шурыгина снимала видеоконтент в компании с еще одной девушкой. С ней блогер изображала однополую любовь** в джакузи. Свои свободные нравы Шурыгина не скрывала. Она прямо рассказывала подписчикам о своем участии в групповом сексе, свободных отношениях, как с мужчинами, так и с женщинами**. При этом она всегда подчеркивала, что не стала содержанкой, а зарабатывает на жизнь своим контентом. Вероятно, именно он стал причиной для возбуждения уголовного дела о распространении порнографии. Идет ли речь об публичных утечках или личных каналов Шурыгиной, неизвестно.

Как Шурыгина пыталась наладить обычную жизнь

Зарабатывать на откровенном контенте Шурыгина прекратила около двух лет назад. Она активно рассказывала о своих поездках по миру в соцсетях, а также об увлечениях спортом и отказе от вредных привычек. «Меня начинает потряхивать от людей, особенно мужчин, которые пишут про определенный контент. Кто подумал, что я буду вести эротический телеграм?» — резко отвечала блогер на требование одного из подписчиков вернуться к откровенному контенту. Вероятно, тогда девушка нашла хорошего менеджера, который взял ее под опеку и обучил грамотно вести и монетизировать соцсети. В 2024 году Шурыгина публично объявила, что начала сотрудничество с криптоинвестором Святославом Гусевым. Одна из их встреч закончилась вызовом полиции. Диана заявила, что правоохранителей вызвала сама, так как почувствовала себя небезопасно. Но что именно произошло она рассказывать не стала.

«Я была в квартире и попросила приехать и забрать меня знакомого и полицию в целях моей безопасности. У меня все хорошо, меня через 10 минут отпустили, после того, как я написала объяснительную», — подчеркивала она.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Отношения с Гусевым переросли в настоящий роман. Молодые люди даже объявили о помолвке, но до свадьбы дело так и не дошло. Криптоинвестор признавался, что именно он стал инициатором развода. «Никто никого не избил, не изменил, не предал, не обманул. Не было ничего такого, чтобы отложилось в голове наверняка. У нас, скорее, история о том, что мы характерами не притерлись, кто-то из нас, возможно, ожидал несколько другого формата отношений», — отмечал Гусев. Он добавил, что еще перед свадьбой они совершили несколько попыток завести ребенка, но все они закончились неудачей. По мнению Гусева, девушка не показала серьезный настрой, чтобы стать матерью, а также он не исключил, что причиной стали четыре аборта, которые она сделала в свое время. В середине мая этого года Гусев заявил, что из его квартиры пропали деньги и вещи на общую сумму 2,8 миллиона рублей. По его словам, ключ от входной двери был у его бывшей невесты и ее помощниц. После задержания Шурыгиной криптоинвестор заявил, что решил с ней вопрос о пропаже вещей и понял, что она к этому не причастна. При этом он отметил, что изначально связал исчезновение Дианы с ее постоянными поездками «на тему». По его словам, так Шурыгина называла встречи с состоятельными мужчинами. «Наслышан про истории, когда с девушками случалось плохое. Поэтому и начал искать. Не предполагал, что пропала из-за уголовного дела, что были обыски», — заявил Гусев. Судя по социальным сетям Шурыгиной, последние два года она постоянно жила на Бали, где занималась йогой. По какой причине она вернулась в Москву неизвестно. Но по данным телеграм-канала Shot, незадолго до ареста блогер планировала вернуться на индонезийский остров. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. **ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.