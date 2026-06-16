Ездила на «темы» с мужчинами: бывший жених Шурыгиной раскрыл о ней пикантную правду

Бывший жених Шурыгиной раскрыл детали ее встреч с мужчинами до ареста

Блогер Диана Шурыгина до ареста ездила на «темы» с мужчинами. Так она называла встречи с противоположенным полом, рассказал kp.ru ее бывший возлюбленный Святослав Гусев.

По словам мужчины, до информации об аресте он подумал, что исчезновение девушки связано именно с очередной «темой».

«Наслышан про истории, когда с девушками случалось плохое. Поэтому и начал искать. Не предполагал, что пропала из-за уголовного дела, что были обыски», — рассказал Гусев.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы провели у Шурыгиной обыск. Ее подозревают в изготовлении порнографии, максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы.

В мае Гусев обвинил девушку в краже средств на 2,8 миллиона рублей и подал заявление в полицию. По его словам, эту ситуацию они уже урегулировали в телефонном разговоре.