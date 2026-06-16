Диана Шурыгина перед арестом планировала бежать в Индонезию

Скандально известная блогер Диана Шлянина (более известная под девичьей фамилией Шурыгина), находящаяся под домашним арестом за распространение порнографии, хотела бежать от уголовного преследования в Индонезию. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его информации, Шурыгину задержали всего за несколько дней до планируемого вылета. Ее обвиняют в публикации в интернете порнографических роликов с собственным участием.

У блогера прошли обыски, ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее бывший мужчина Шурыгиной — предприниматель Святослав Гусев — обвинил ее в краже денег и вещей на общую сумму 2,8 миллиона рублей и написал на нее заявление в полицию. Сама героиня скандального выпуска шоу «Пусть говорят» отрицает свою причастность.