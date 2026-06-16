Диана Шурыгина перед арестом планировала бежать в Индонезию
Shot: Диана Шурыгина планировала сбежать от уголовного дела на Бали
Скандально известная блогер Диана Шлянина (более известная под девичьей фамилией Шурыгина), находящаяся под домашним арестом за распространение порнографии, хотела бежать от уголовного преследования в Индонезию. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
По его информации, Шурыгину задержали всего за несколько дней до планируемого вылета. Ее обвиняют в публикации в интернете порнографических роликов с собственным участием.
У блогера прошли обыски, ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.
Ранее бывший мужчина Шурыгиной — предприниматель Святослав Гусев — обвинил ее в краже денег и вещей на общую сумму 2,8 миллиона рублей и написал на нее заявление в полицию. Сама героиня скандального выпуска шоу «Пусть говорят» отрицает свою причастность.