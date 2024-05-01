Звезду ТВ-шоу Шурыгину задержали в Москве | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 18:10 Звезду ТВ-шоу Шурыгину задержали в Москве Shot: в Москве полицейские задержали Диану Шурыгину с криптобизнесменом Гусевым РИА «Новости»

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В центре Москвы правоохранители задержали звезду ТВ-шоу Диану Шурыгину и ее приятеля, криптобизнесмена Святослава Гусева. Обоих привезли к следователям на допрос, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, накануне Шурыгина находилась в гостях в Тверском районе у знакомого. Предположительно, соседи обратились в полицию и сообщили о громких звуках и шуме, доносящихся из квартиры предпринимателя.

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Прибывшие на место правоохранители забрали обоих в отдел МВД. Shot пояснил, что после случившегося началась проверка. Другие подробности уточняются.

Диана Шурыгина стала известной в России после участия в шоу Андрея Малахова семь лет назад. Тогда 16-летняя девушка рассказала, что ее изнасиловали на вечеринке после нескольких глотков водки. По словам Шурыгиной, она выпила всего «на донышке» из пластикового стаканчика. В феврале появилась информация, что Шурыгина проживает на Мальдивах, продает свои интимные снимки и занимается виртуальным сексом с богатыми поклонниками.