Бывший парень написал на Диану Шурыгину заявление, обвинив в краже

Предприниматель Святослав Гусев обвинил бывшую девушку — скандально известную Диану Шурыгину, сейчас носящую фамилию Шлянина, — в краже денег и вещей на 2,8 миллиона рублей и написал на нее заявление в полицию. Об этом сообщило Super.ru .

Гусев рассказал, что, вернувшись домой из командировки, не нашел в квартире, которую использовал как склад, сейфа с наличными, документов, ноутбука, игровой приставки и другой техники. При этом дверь не взламывали. Доступ туда был не только у самой Шурыгиной, но и у ее помощниц.

Предприниматель подчеркнул, что в доме есть камеры видеонаблюдения, по которым можно попытаться установить, кто именно вынес имущество из квартиры. Гусев добавил, что хранил в ней не только свои вещи, но и оборудование других людей, которое ему давали на хранение.

«И выходит, что я и свое потерял, и другим буду возмещать», — пожаловался бизнесмен.

Сама Шурыгина отрицает, что как-либо причастна к этому.

Два года назад Пятый канал писал, что героиня скандального выпуска шоу «Пусть говорят», заявившая, что ее изнасиловали на вечеринке, зарабатывает на жизнь продажей интимных фотографий. Ее брак с видеооператором Андреем Шлягиным распался через два года.