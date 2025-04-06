Экс-невестка Кадышевой Мерман захотела лишить ее сына родительских прав

Бывшая невестка певицы Надежды Кадышевой, модель Габриелла Мерман хочет лишить ее сына родительских прав. Об этом она рассказала в шоу «Ты не поверишь!» .

Мерман заявила, что была замужем за сыном Кадешевой Григорием Костюком и родила от него сына Леонарда. Сейчас мальчику три года. Ни бывший муж, ни его мать не видятся с ребенком. Сын Кадышевой даже требовал уменьшить алименты в размере 15 тысяч рублей.

«Если бы хотела, наверное, Надежда бы взяла внука. Но, наверное, нет такого желания. И в прошлом браке они видели ребенка один раз в год 15 минут, и второй раз в два годика на 15 минут», — рассказала модель.

Она поддерживает связь с первой женой Костюка Анжеликой Бирюковой. Девушки дружат, а их дети общаются.

В феврале Бирюкова лишила Костюка родительских прав на сына. Отец не поддерживает с ним связь.