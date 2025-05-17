Типичный продукт звездного воспитания. Сын Кадышевой назвал родителей «капиталом»

Надежда Кадышева — легенда российской эстрады. Ее песни знает вся страна. Ансамбль звезды десятилетиями собирал залы, а дуэт с мужем Александром Костюком стал символом крепкой творческой и семейной пары. Но за красивым фасадом скрывались непростые отношения — тайну развенчал экс-директор певицы Борис Горшков.

От скромности до звездной болезни

Горшков много лет проработал директором Театра Кадышевой. Он вспоминал, что исполнительница и ее супруг поначалу были простыми душевными людьми, но с ростом популярности и доходов их характер портился.

«Они стали относиться к сотрудникам как к прислуге. Если раньше Надежда Никитична сама могла помочь с костюмами или угостить чаем, то позже даже разговаривала с нами свысока», — отметил Горшков.

При этом в коллективе царила жесткая экономия. Артистам годами не повышали зарплаты, а осмелившихся просить больше увольняли.

«Были случаи, когда музыканты, проработавшие 10-15 лет, уходили в никуда только потому, что Кадышева не хотела платить им достойно», — подчеркнул бывший директор ее театра.

Однако сын Кадышевой и Костюка рос как принц: ему подавали все самое модное, громкое. Если машина, то только такая, чтобы все оборачивались.