Типичный продукт звездного воспитания. Сын Кадышевой назвал родителей «капиталом»
Надежда Кадышева — легенда российской эстрады. Ее песни знает вся страна. Ансамбль звезды десятилетиями собирал залы, а дуэт с мужем Александром Костюком стал символом крепкой творческой и семейной пары. Но за красивым фасадом скрывались непростые отношения — тайну развенчал экс-директор певицы Борис Горшков.
От скромности до звездной болезни
Горшков много лет проработал директором Театра Кадышевой. Он вспоминал, что исполнительница и ее супруг поначалу были простыми душевными людьми, но с ростом популярности и доходов их характер портился.
«Они стали относиться к сотрудникам как к прислуге. Если раньше Надежда Никитична сама могла помочь с костюмами или угостить чаем, то позже даже разговаривала с нами свысока», — отметил Горшков.
При этом в коллективе царила жесткая экономия. Артистам годами не повышали зарплаты, а осмелившихся просить больше увольняли.
«Были случаи, когда музыканты, проработавшие 10-15 лет, уходили в никуда только потому, что Кадышева не хотела платить им достойно», — подчеркнул бывший директор ее театра.
Однако сын Кадышевой и Костюка рос как принц: ему подавали все самое модное, громкое. Если машина, то только такая, чтобы все оборачивались.
«Папа, купи!»
Григорий привык к роскоши с детства. Мальчик требовал дорогие подарки, гаджеты и авто, которые могли бы подчеркнуть его статус. Сын Кадышевой рос в атмосфере вседозволенности. В какой-то момент Горшков стал для него нянькой — он развлекал наследника знаменитостей в заграничных поездках, сообщило РИА «Новости».
Борис пытался объяснить юноше, что он не всегда сможет жить за счет родителей.
«Я как-то с ним разговаривал, мол, мама поет, папа играет. А что ты думаешь делать? На это он мне: „Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да. Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет“, — поделился Горшков в эфире шоу „Малахов".
После откровений экс-директора звезды в СМИ разгорелся настоящий скандал. Одни обвиняли Кадышеву и Костюка в том, что те избаловали отпрыска, другие — сомневались в правдивости слов Горшкова. Многие выразили мнение, что Кадышев — типичный продукт звездного воспитания.