«Кукуха поехала». Экс-водитель Кадышевой рассказал, почему ее сын лежал в психиатрической клинике

«Два раза Гриша лежал в психиатрической клинике, по ходу передоз был. <…> Кукуха конкретно поехала», — рассказал мужчина.

По его словам, однажды Григория под руку вели, как будто он инвалид. Сын артистки сел рядом с ним и поздоровался. Прошло две минуты и опять сказал «привет», спросил, как у него дела. Спустя пять минут все повторилось.

В студии несколько экспертов заявили, что человек, употребляющий запрещенные вещества, постепенно переходит на воду. Бывшая возлюбленная Григория Дарья де Батс подтвердила, что сын Кадышевой всегда носит с собой бутылку с водой. При этом девушка отметила, что мужчина не курит и не пьет много лет, употребляя только воду.

Приятель Григория Влад Топалов встал на его сторону. Он заявил, что они были с ним соседями в детстве, дружили и вообще сын Кадышевой — отличный парень. При этом признался, что ничего не знает «про запрещенку, а если бы и знал, то все равно никогда не сказал бы».

Ранее экс-директор Кадышевой Борис Горшков поделился в эфире шоу «Малахов», что Григорий воспринимал родителей «как капитал».