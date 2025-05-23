«Кукуха поехала». Экс-водитель Кадышевой рассказал, почему ее сын лежал в психиатрической клинике
Бывший водитель Кадышевой: ее сын дважды лежал в психбольнице из-за «передоза»
Сын солистки группы «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой Григорий дважды лежал в психиатрической больнице. Об этом в ток-шоу Андрея Малахова рассказал бывший водитель артистки.
«Два раза Гриша лежал в психиатрической клинике, по ходу передоз был. <…> Кукуха конкретно поехала», — рассказал мужчина.
По его словам, однажды Григория под руку вели, как будто он инвалид. Сын артистки сел рядом с ним и поздоровался. Прошло две минуты и опять сказал «привет», спросил, как у него дела. Спустя пять минут все повторилось.
В студии несколько экспертов заявили, что человек, употребляющий запрещенные вещества, постепенно переходит на воду. Бывшая возлюбленная Григория Дарья де Батс подтвердила, что сын Кадышевой всегда носит с собой бутылку с водой. При этом девушка отметила, что мужчина не курит и не пьет много лет, употребляя только воду.
Приятель Григория Влад Топалов встал на его сторону. Он заявил, что они были с ним соседями в детстве, дружили и вообще сын Кадышевой — отличный парень. При этом признался, что ничего не знает «про запрещенку, а если бы и знал, то все равно никогда не сказал бы».
Ранее экс-директор Кадышевой Борис Горшков поделился в эфире шоу «Малахов», что Григорий воспринимал родителей «как капитал».