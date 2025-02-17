Сын Надежды Кадышевой лишился прав на первенца

Наследника певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка лишили родительских прав на сына от первого брака, так как он не участвовал в его воспитании. Об этом рассказала « Аргументам и фактам» его бывшая жена Анжелика Бирюкова.

Супруги мирно развелись в 2017 году, а в 2021 году женщина лишила бывшего родительских прав. Иск быстро удовлетворили, так как Костюк ничего против него не имел и жалоб не подавал.

«Отец не общался с сыном и не принимал должного участия в его воспитании, поэтому я приняла такое решение. И сейчас бывший муж не поддерживает связь с сыном», — рассказала Бирюкова.

При этом добавила, что ее сын общается с братом. Костюк был женат дважды. Второй супругой стала дочь бывшего члена совета директоров Руссобанка Александра Мермана Габриелла, но и с ней он развелся.

По словам Бирюковой, братья находятся на связи друг с другом и видятся по мере загруженности. Проблемы взрослых на них не отражаются.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Кадышева получает за выступление до четырех миллионов рублей.