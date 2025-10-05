«Всегда играл со смертью». Рэпера Паши Техника не стало полгода назад

Прошло ровно полгода с тех пор, как не стало Паши Техника — легенды андеграунд-рэпа. Павел Ивлев, так звали музыканта, славился своим провокационным стилем, острым юмором и откровенными текстами. Для поклонников он казался символом безбашенной свободы, за которую он в итоге заплатил высокую цену.

Биография и карьера Паши Техника Павел Ивлев родился 1 июля 1984 года в Лефортове — криминальном районе Москвы. С подросткового возраста он увлекся рэпом. В интервью он часто вспоминал, что уже тогда впервые попробовал запрещенные вещества. Артист рассказывал, что его мама была бухгалтером, а отец — торговым представителем. Юношеские годы Техника ассоциировались у него с тремя вещами: школой, футболом и клеем. Учеба давалась ему с трудом: после 10-го класса его оставили на второй год из-за плохих оценок. В итоге он не окончил школу № 773 и поступил в ПТУ. Учеба Пашу совершенно не интересовала, но все же он окончил вуз. Правда, сначала его отчислили за неуспеваемость, а затем он перевелся в частный институт экономики и культуры, где и получил «корочку» лингвиста-преподавателя. Павел основал свою рэп-группу Kunteynir в 2001 году. Прозвище Техник появилось в 2002 году, когда он зарегистрировался под ником Техника на известном российском рэп-форуме. В 2004-м вышел дебютный альбом группы «Эдвард Руки-Ножницы-Бумага». Участники Kunteynir устраивали зрелищные перформансы, записывали новые треки на протяжении нескольких лет, но позже каждый из них ушел в собственный проект. В 2017 году Паша выпустил первый сольный электронный альбом «Статистика гуся» в двух частях. После участия в шоу Big Russian Boss Show он стал популярен на YouTube, где вел собственное шоу «В поисках легких денег». Рэпер продолжал активно заниматься музыкой, выпускал новые треки и в 2021 году отправился в тур по России.

Фото: Соцсети

Проблемы с законом и скандалы Паши Техника Скандалы и проблемы с законом сопровождали Пашу Техника в течение всей его карьеры. В 2008 году его арестовали за хранение и распространение синтетических наркотиков. Рэпера приговорили к пяти годам лишения свободы, но через четыре года он вышел на свободу по УДО. В сентябре 2020 года Пашу Техника осудили на 11 месяцев за вождение в нетрезвом виде. В июле 2023 года его арестовали на 13 суток за публичное изображение нацистской символики, которая была на одной из его татуировок. В конце того же года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала МВД проверить Telegram-канал рэпера на пропаганду запрещенных веществ и распространение деструктивного контента. Рэпер также привлекал внимание публики своим провокационным поведением. По некоторым данным, Ивлев проходил лечение от зависимостей в реабилитационных центрах более 10 раз. В ноябре 2022 года Паша дважды терял сознание в центре Москвы и разбивал себе нос, сообщало издание Super.ru. По слухам, обмороки были связаны с употреблением запрещенных веществ. Айза-Лилуна Ай тогда откровенно рассказала о состоянии трэш-артиста: по ее мнению, Паша не умеет жить трезвым.

Фото: Соцсети

Личная жизнь Паши Техника Личная жизнь Паши Техника тоже полна скандальных подробностей. В 2015 году Паша Техник женился на Карине Мельничук, известной в интернете как Ева Карицкая. Через четыре года у пары родился сын Иван. Ева рассказывала в интервью, что они с мужем когда-то употребляли запрещенные вещества. Она смогла отказаться от них, а он — нет. Зависимость музыканта и стала причиной разлада в семье. Осенью 2021 года Карицкая объявила о разрыве с Техником. В соцсетях она также намекала на его измены. После первой комы из-за наркотиков Паша по настоянию жены отправился в реабилитационный центр. Вернувшись из рехаба, он наладил отношения с Карицкой, но ненадолго. В 2023 году они развелись, но вскоре снова сошлись. В марте 2025-го Карицкая обвинила Ивлева в избиении на глазах у сына и написала на него заявление в полицию. Техник все отрицал и посоветовал ей обратиться к психиатру. Во второй половине 2022 года Паша Техник встречался с блогером Katya Loli (Екатериной Коваленко), а затем несколько месяцев состоял в отношениях с треш-блогершей Юлей Финесс (Юлией Максимовской). «Моя популярность мне приносит огромный плюс. Могу бесплатно поесть. Могу с девчонками бесплатно, которые за деньги что-то делают, я думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Ну и все из этой серии. У меня как будто льготы», — говорил Паша Техник в последнем интервью Гульнаре Нижинской. В этом же интервью Паша Техник признался, что боится смерти, и выразил сожаление, что к нему пренебрежительно относятся из-за наркозависимости.

Всегда играл со смертью. [Смерти] боюсь очень сильно. Во сне умереть хочу. <…> Не надо меня хоронить: умер, труп сгнил — и все. Завещание не писал, никому ничего не оставлю. Паша Техник

Смерть Паши Техника Смерть все же догнала Пашу Техника. В Таиланде 24 марта рэпер «словил передоз». Однако те, кто был рядом, не сразу повезли его в больницу. В реанимацию Техник попал только 27 марта. Все это время его бывшая жена Ева и преданные фанаты надеялись на чудо. Но пневмония разрушала его легкие, и вскоре Павла Николаевича Ивлева отключили от ИВЛ. Он скончался.

«Его могли, в принципе, спасти, если бы ему вызвали своевременно скорую помощь в первый же день. Я даже общалась с врачом из госпиталя в Таиланде, он сказал, что, если бы его сразу же привезли, его бы, естественно, спасли. Ева Карицкая

По словам Карицкой, в последние дни жизни Технику вызывали «прокапщиков», которые работают в медучреждениях Таиланда нелегально. Эти люди могли неправильно оценить состояние артиста, что в итоге привело к его смерти. Основной причиной смерти Паши Техника стал септический шок, как следует из заключения таиландских врачей. Об этом сообщил директор артиста Марк Яровный в своем Telegram-канале. На резкое ухудшение состояния рэпера повлияли ‎«острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточненная пневмония».

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Церемония прощания с Пашей Техником прошла 11 апреля в московском храме Петра и Павла в Лефортове. Почтить память рэпера пришли сотни людей: поклонники, друзья, родные, коллеги и близкие. Среди них были родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, художник Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Metox, а также бывшие участники группы Kunteynir — Блев MC, Максим Синицын и MC Кальмар. Больше пяти человек задержали во время прощания с Техником, один из них запускал дрон на территории храма. Телеведущая Лера Кудрявцева тогда выразила недовольство ажиотажем вокруг похорон Паши Техника. Она посчитала, что масштабы прощания с артистом не соответствуют его вкладу в культуру.

Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый человек) провожают как гения. Лера Кудрявцева

Со дня смерти Паши Техника 4 октября исполнилось ровно полгода. В Telegram-канале артиста появилось трогательное сообщение: «Ровно полгода, как ты ушел. Тебя безумно не хватает. Такой веселый, жизнерадостный и безумный. Мы скучаем, Паш… Навсегда в наших сердцах».

Паше Технику собираются установить памятник в полный рост. Карицкая уже показала макет. На памятнике рэпер предстанет одетым в футболку от Stone Island, штаны и кепку. В руке у него микрофон.